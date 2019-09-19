Гороскоп на сегодня – 19 сентября 2019, мы подготовили по карте Десятка Пентаклей. К каким событиям готовиться, и как лучше провести этот день? Надеемся, что наш гороскоп на сегодня сориентирует тебя во многих вопросах

Сегодня при гадании нам выпала карта Десятка Пентаклей. Она предвещает период стабильности и богатства. Ты можешь быть абсолютно уверенной в завтрашнем дне. Тебя ждет много хлопот, но не забывай о личной жизни. Каждый день нужно проживать максимально.

Работа

Тебе надоела однообразная работа и однотипные задачи? Тогда попробуй изменить что-то и открой новое в рабочих буднях. Вот Алла Костромичова призналась, что работала уборщицей. И все это ради съемок «Топ-модель по-украински». Ставь себе новые Челендже и повышай свой уровень.

Сознание

Сегодня ты будешь много думать. Это поможет расширить кругозор и дойти до новых истин. Некоторые факты наконец сложатся в одну картину и ты лучше поймешь себя.

Личная жизнь

Десятка Пентаклей означает ясность в отношениях и возможно отчуждение от партнера. Если есть что обсудить, лучше это сделать. Ведь сомнения и претензии отношения лучше не сделают. Об этом точно знают участники второго сезона проекта «Эксы», который стартует уже 20 сентября.

Фото: Pinterest

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