Привет, котики-муркотики, я Лиза. Я блогер, а это уже пятая серия нашего веб-сериала FAKE. Подписчики у @LIZ_ШОУБІЗ растут, лайки сыпятся, комментарии несутся! Что у нас с Марком? Этот красавчик под моим контролем. Девочки, смотрите внимательно, у меня для вас есть лайфхак, как развести парня на подарок:) Ах, да, и в этой серии немного криминала цвета фуксии… Ну, совсем чуточку:) Димка, спасибо тебе, что выручил:)

FAKE - 4 серія дивитися онлайн