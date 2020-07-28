Video: FAKE. 5 серия #ФУКСИЯ

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28 июля

FAKE. 5 серия #ФУКСИЯ

Привет, котики-муркотики, я Лиза. Я блогер, а это уже пятая серия нашего веб-сериала FAKE. Подписчики у @LIZ_ШОУБІЗ растут, лайки сыпятся, комментарии несутся! Что у нас с Марком? Этот красавчик под моим контролем. Девочки, смотрите внимательно, у меня для вас есть лайфхак, как развести парня на подарок:) Ах, да, и в этой серии немного криминала цвета фуксии… Ну, совсем чуточку:) Димка, спасибо тебе, что выручил:)

FAKE - 4 серія дивитися онлайн

FAKE. 5 серия #ФУКСИЯ
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