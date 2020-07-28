Привіт, котики-муркотики! Я Ліза. Я блогерка, а це вже п’ята серія нашого веб-серіалу FAKE. Підписники у @LIZ_ШОУБІЗ зростають, лайки сипляться, коменти несуться! Що у нас з Марком? Цей красунчик у під моїм контролем. Дівчата, дивіться уважно, в мене для вас є лайфхак, як розвести хлопця на подарунок. Ой, і ще у цій серії є трохи криміналу кольору фуксії...Ну, зовсім трішечки:) Дімко, дякую тобі, що виручив!

FAKE - 4 серия смотреть онлайн