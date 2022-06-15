Секс во время войны: как поддерживать здоровые отношения

Психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова посоветовала, как заниматься интимом онлайн во время войны

К сожалению, разъехавшись, пары не могут встречаться физически. Когда вы живете в разных городах или даже в разных странах, сексуальная жизнь уходит на второй план. Но находясь на расстоянии, об интиме точно нельзя забывать. Ведь это одна из составляющих здоровых отношений.

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Как поддерживать сексуальную жизнь на расстоянии, рассказала психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова в новом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?»

Попробуйте сексинг. Пишите друг другу горячие сообщения, в которых вы рассказываете, что бы вы хотели сделать с вашим партнером. Подробное описание разогреет его или ее фантазию и настроит на правильный лад. Отправляйте друг другу фото и видео интимного характера. Девушка может надеть соблазнительное белье, которое нравится ее любимому, и сделать несколько кадров или красиво подвигаться на камеру. Мужчина же в свою очередь – показать подтянутый силуэт, рельефные мышцы или то, что попросит партнерша. Занимайтесь сексом онлайн в реальном времени, используя видеосвязь. Помните, что сейчас, в таких условиях, это абсолютно нормально, и нечего стесняться. Мы должны чувствовать гормоны, эмоции и связь с партнером.

Эти простые пункты помогут вам продержаться и поддержать интимную жизнь вашей пары на расстоянии. Больше советов о том, как сохранить отношения на расстоянии, смотрите в новом выпуске digital-проекта Нового канала «Что делать, если…?» с Натальей Ежовой и Юлей Зорий.