Секс во время войны: как поддерживать здоровые отношения

Психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова посоветовала, как заниматься интимом онлайн во время войны
К сожалению, разъехавшись, пары не могут встречаться физически. Когда вы живете в разных городах или даже в разных странах, сексуальная жизнь уходит на второй план. Но находясь на расстоянии, об интиме точно нельзя забывать. Ведь это одна из составляющих здоровых отношений.
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Как поддерживать сексуальную жизнь на расстоянии, рассказала психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова в новом выпуске digital-проекта «Что делать, если…?»
Эти простые пункты помогут вам продержаться и поддержать интимную жизнь вашей пары на расстоянии. Больше советов о том, как сохранить отношения на расстоянии, смотрите в новом выпуске digital-проекта Нового канала «Что делать, если…?» с Натальей Ежовой и Юлей Зорий.