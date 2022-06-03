Адаптация переселенцев: как помочь пережить беду и не выгореть?

Психологи поделились советами, что стоит и чего не стоит делать

Из-за войны более 8 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в более безопасные регионы страны. С каждым днем эта цифра меняется – кто-то возвращается домой, а кто-то эвакуируется, ведь обстрелы на востоке и юге не прекращаются. Поломанные судьбы, потеря близких, разрушенные дома, неуверенность в завтрашнем дне, тревога, страх – то, что переживают вынужденные переселенцы. Но находятся люди, которые готовы помочь в этот сложный период – те, кто проживает в более безопасных местах и хочет приютить нуждающихся. Что нужно знать об адаптации переселенцев, как им помочь, а не навредить, и как не выгореть самому – советами поделились телеведущая «Ранку у великому місті» на ICTV, практикующий психолог Юлия Зорий и психолог реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова.

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Первая встреча

Как бы сильно вы ни хотели помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться на новом месте, психологи советуют не спешить с этим.

– Для начала важно понять, что пребывавшие в зоне активных боевых действий люди пережили очень сложный период. Они измучены, нервозны и истощены, – объясняет Юлия Зорий. – Так что первое, что вы можете сделать, – это дать им время на передышку и полноценный сон, насколько это возможно. Не пытайтесь с порога наладить связь и проявить все свое гостеприимство и дружелюбие. Это, конечно, очень важно и хорошо, но немного погодя, на следующий день или через несколько дней. Сначала – базовые потребности: еда, душ, сон.

Если к вам приехали с одной сумкой или без нее, помогите с бытовыми вещами.

– Узнайте, какой у людей размер одежды и обуви, и найдите то, что подойдет, – советует Наталья Ежова. – Спросите, что они любят есть, и составьте список продуктов, которые понравятся. Средства личной гигиены – тоже важная вещь, поэтому помогите людям удовлетворить базовые потребности.

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Разговоры о пережитом

Каким бы искренним не было ваше желание помочь, разделить горе, не надо «грузить» разговорами о войне.

– Знакомясь, не проявляйте чрезмерного любопытства, особенно если человек еще не готов идти на контакт или делиться своей историей, – говорит ведущая ICTV Юлия Зорий. – Говорите на нейтральные темы, которые могли бы отвлечь человека от трагических воспоминаний. Но выслушайте, если он захочет поговорить о них сам.

Важно искренне сочувствовать горю.

– Каждому человеку нужен другой человек, – объясняет ведущая Нового канала Наталья Ежова. – Попробуйте поговорить о чувствах, событиях, планах, мыслях. Используйте в своих разговорах частицы: «мы» и «тоже». Это поможет прожить ситуацию и даст большое облегчение.

Создайте ритуалы

Чтобы поддержать психику после пережитого, организуйте стабильность.

– Не всегда эта стабильность должна быть в четком графике, – уточняет Наталья Ежова. – Создавайте ее в самых простых вещах – распорядок приема пищи, зарядка, ежедневное обучение чему-то новому. К примеру, языку. Это поможет тем, кто принимает, и тем, кто переселился.

Ненавязчиво подключите переселенцев к обустройству быта.

– Предлагая, привлекайте к совместной домашней работе: приготовлению пищи, уборке и совместному времяпрепровождению – настольные игры, прогулки, небольшие экскурсии по новому для них городу и т.д. Это поможет отвлечься и даст ощущение полезности, – говорит Юлия Зорий. – Не огорчайтесь, если вы услышите отказ на все ваши искренние идеи. После пережитого стресса людям еще может быть трудно адаптироваться к новым условиям. Если есть дети, попробуйте организовать досуг для них. Полезные занятия, общение со сверстниками и режим дня помогут им легче приспособиться. Поделитесь информацией о помощи для переселенцев в вашем городе. Где и что они могут получить, чем могут быть полезны или куда устроиться на работу.

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Не забывайте о собственном комфорте

Ведь помогая другим, очень легко выгореть.

– Для тех небезразличных людей, которые предоставляют приют, это дело ответственное и нелегкое. Поэтому заботьтесь о себе. По возможности оставьте личное пространство для себя и тех, кого приютили, – советует Юлия Зорий. – Важно сохранить и свое эмоциональное состояние. Нагрузка на вас тоже велика: от ответственности и желания помочь до страданий из-за сочувствия. Предоставляя убежище, вы должны позаботиться о том, чтобы вы и ваша семья были в комфорте. Мягко объясните тем, кого приютили, о правилах и режиме дня вашей семьи, о ваших традициях, о том, что можно и чего категорически нельзя делать.