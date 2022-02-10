Поменяться с друзьями квартирами и приготовить завтрак в белье: идеальный День святого Валентина от сексолога

Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое показывал Новый канал, Наталья Ежова дала топ-3 совета, как устроить незабываемое свидание в День влюбленных

На календаре – 11 февраля, а это значит, что до самого романтического праздника года осталось три дня. Уверены, что большинство влюбленных уже активно готовятся к нему, но советы специалистов лишними никогда не будут. Особенно если они проверены на собственном опыте.

– Мы с мужем расписались в День святого Валентина. Это произошло сразу после утреннего свидания, которое я организовала, – рассказывает психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова. – Хочу поделиться тремя лайфхаками, которые произвели фурор и отправили меня в ЗАГС (смеется). Неважно, сколько это будет стоить. Важно, как вы это презентуете.

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Топ-3 лайфхака идеального свидания в День святого Валентина от Натальи Ежовой.

Организуйте место-сюрприз

– Не спешите говорить, что это дорого. Не обязательно арендовать номер в отеле, – отмечает Ежова. – Можно, например, попросить подругу или брата освободить квартиру на 2-3 часа. Или поменяться жильем с друзьями для новых ощущений. Чем классно место-сюрприз? От эмоций удивления и неожиданности появляется сильное возбуждение. А еще это 100% запомнится. Также играет свою роль то, что вы скрываете локацию и ставите ограничения по времени. Если напишете партнеру: «Я приглашаю тебя на завтрак по такому-то адресу. У нас будет всего два часа», он сразу переживет взрыв особых эмоций. Нами всегда движет интерес.

Вкусно накормите

– Я знаю, что многие привыкли на праздники ходить в ресторан или заказывать доставку на дом. Но в этом случае важно готовить собственными руками, – говорит Наталья. – Если вы поехали в новое место и можете приготовить еду при своем партнере или вместе с ним, будет очень классно. Если нет возможности, подготовьте закуски заранее. Но сделайте это самостоятельно и с любовью. Что кулинарить? Это может быть яичница в виде сердца, пирог с красными фруктами и ягодами, сырники, фруктовая нарезка с орехами и шоколадным фондю. Готовить советую в красивом белье или фартуке (даже на голое тело). Приобщайте к процессу своего партнера, попробуйте превратить все в прелюдию, играйте с едой, кормите друг друга. Наполняйте все любовью! Кстати, напомню о продуктах, повышающих либидо у мужчин: постное мясо, орехи, молочка, апельсины, бананы и темный шоколад. Копченая, жареная и острая еда сработает наоборот.

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Проявите заботу

– Преподнесите партнеру что-нибудь такое, что даст ощущение особенности момента. Индивидуальность – главный критерий для подарка в День святого Валентина, – советует психолог. – У меня это был халат с надписью. Среди распространенных вариантов: записная книжка, ручка, украшения с инициалами вашего любимого или с чем-то, что присуще именно ему. Должно возникнуть понимание, что вы не просто «откупились», а вложили в подарок фантазию, энергию и время.

Наталья Ежова уверяет: если вы последуете всем советам, то вас будет ждать незабываемый интим.

– Желаю всем парам или тем, кто только на стадии зарождения отношений, пережить невероятные эмоции 14 февраля. Любви вам! – с улыбкой подытожила Наталья Ежова.