Кто победил в шоу Эксы 3 сезон в 15 выпуске от 21.12.2021 | Новый канал

Одна из пар-финалистов проекта Нового канала получила 100 тысяч гривен, а в другой парень сделал предложение руки и сердца

Быть вместе или расстаться навсегда? На протяжении 15-ти эмоциональных и сложных эпизодов эксы пытались дать себе ответ на этот вопрос. Кто же победил в финале третьего сезона реалити Нового канала об отношениях и правилах жизни?

– Мы с Натальей очень долго совещались, – говорит ведущий Александр Педан. – И нам все же удалось выбрать пару победителей. Это люди, которым труднее всего давались шаги вперед – из-за упрямства, эгоизма. Но ради любви они не просто изменились, а стали неузнаваемыми.

«Проиграли деньги, но выиграли любовь»: реалити «Эксы» покинула одна из самых ярких пар

В преддверии финала обе пары признались, что уже чувствуют себя победителями. Звание и приз в 100 тысяч гривен не важны по сравнению с тем, как они выросли в своих отношениях. Справились со всеми испытаниями на проекте, разрешили все конфликты. А главное – видят свое общее будущее!

– Победители прошли большой путь. Может быть, кто-то скажет, что им повезло, но я точно знаю, что это заслуженная победа! – говорит ведущая Наталья Ежова. – Они пережили целую палитру эмоций: гнев, страх, обиды, ревность. В «Эксах» была только тренировка, в реальной жизни их тоже ждут не менее сложные испытания. Но они знают, как их проходить. Пара, занявшая второе место, не проиграла. Эти участники тоже победили, ведь получили право быть вместе и строить счастливые крепкие отношения. Они – пример того, как не сдаваться и идти вперед!

«Создавали шоу, играли на публику»: Участники «Эксов» – о своем поведении в реалити

Победителями третьего сезона реалити «Эксы» стали Алена Чаринцева и Геворг Берчян!

– Этот проект кроме того, что открыл нас самим себе, еще и открыл нас друг другу! – делится победитель. – Мы стали другими людьми. Более сдержанно воспринимаем наши отношения, чувствуем покой внутри. Лично я не просто выиграл проект, я выиграл свою счастливую жизнь с очень красивой и крутой девушкой, которой буду гордиться всегда!

У Ани Сулимы и Августа Козанчука на финальной вечеринке «Эксов» произошло не менее яркое событие! Парень во второй раз сделал предложение девушке, и та согласилась.

– Мы взяли максимум из этого проекта! Мы – семья Козанчук-Сулима, – подытожила финалистка.

Интересно, как сложилась жизнь пар-лидеров после реалити «Эксы»? Все детали сможете узнать в спецпроекте «Предметка. Пост-шоу», который выйдет на YouTube Нового канала. 24 декабря в 12:00 ждите выпуск с Аней и Августом, а 30 декабря в 12:00 – с Аленой и Геворгом!