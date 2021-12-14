Участники Эксов – о своем поведении в реалити

Самая скандальная пара 3 сезона «Эксов» (Новый канал) раскрыла правду о причинах участия в проекте

На четырнадцатой неделе реалити «Эксы» покинули Илона и Егор. Другие участники неоднократно обвиняли своих соперников в том, что скандальная пара просто играет на публику и хайпит для того, чтобы набрать подписчиков в соцсетях. Мол, за камерами Илона и Егор вели себя абсолютно по-другому. Поэтому во время Краш-теста с эксами ведущая и психолог проекта Наталья Ежова решила разобраться в том, зачем же пара пришла на проект. Она напрямую спросила участников, были ли они искренними перед камерами.

— Конечно же, мы создавали шоу, играли на публику. Но делали это естественно. Я имею в виду, что могло так показаться, но это и были мы. То есть не пытались специально привлечь к себе внимание. Просто были такими, какие есть – выясняли наши отношения, проблемы. И возможно, кому-то могло показаться, что это игра на публику. Может, у нас не такие отношения, может, не так себя ведем, как кто-то представляет, как должно быть. Но мы не преувеличивали страдания, радость, это так и происходит дома, – рассказал Егор.

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Илона поддержала своего экса. Она призналась, что в жизни они ведут себя достаточно ярко, а иногда эпатажно.

— У нас так получается, что мы какие-то театральные, наверное. Но ведь и в жизни такие. Так же живем, так же общаемся з друзьями. Идя на проект, сначала хотела финала и денег. Но получила намного больше. Иногда проигрывать – хорошо. Наверное, это и был тот самый случай. Я не стесняюсь сказать, что мы проиграли. Не знаю, где бы я оказалась, что бы со мной дальше происходило. Двигалась куда-то вниз, забывая о своей личности. Была уверена, что проект мне ничего не даст, но рада, что ошиблась, – поделилась Илона.

Хотите больше узнать о том, как сложилась жизнь пары Илоны и Егора после проекта «Эксы»? Тогда смотрите Краш-тест с эксами на YouTube Нового канала. А сами выпуски 3 сезона проекта включайте каждый вторник в 19:00 на Новом канале