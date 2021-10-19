Почему твоя половинка врет? Объясняет психолог

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала о возможных причинах лжи в отношениях

Хочешь правды, а твой партнер все время лжет? Тогда давай разбираться, в чем же причина. Ведь может оказаться, что твоя девушка или твой парень не настолько плохи, как ты думаешь. Как бы странно это не звучало, но твой партнер может лгать именно из-за тебя. Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова назвала ТОП-3 причины, по которым партнер может врать.

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Нежелательная реакция партнера на определенные слова или поступки. Например, если мужчина будет говорить, что ему нравятся другие, смотреть их фотографии, то девушка будет злиться. Тогда он понимает, что нельзя говорить правду об этом: «Нужно врать, потому что не хочу, чтобы у моего партнера было плохое настроение, не желаю слышать негатив». Партнер оберегает вас от негатива. Например, если в отношениях говорить всю правду, без негативных реакций не обойдется. Тут нужно определять уровень взрослости – когда человек готов слушать правду. Партнер сам живет в иллюзии. Бывает и так, что человек не готов показать себя настоящего, а пытается приукрасить. Он хочет казаться лучшей версией себя в глазах своего партнера. Поэтому ложь часто возникает в зависимых отношениях, где есть незрелость личности, которая хочет идеальной картинки и похвалы.

Как подчеркивает ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова, настоящую правду может выдержать лишь зрелый и взрослый человек. Поэтому прежде чем грешить на партнера, поработайте над своими реакциями на правду.

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