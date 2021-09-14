Почему не удается забыть бывшего, и что с этим делать? Советы психолога

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова убеждена, что забыть бывшего вполне реально, и вот как

Все время думаешь о бывшем или бывшей? Не удается выбросить его или ее из головы? Эта проблема стара, как мир, и ты в ней не одинок. Поэтому участники реалити «Эксы» (Новый канал) и приходят на проект, чтобы разобраться, стоит ли им быть вместе или все-таки лучше разойтись. Так почему же не удается забыть бывшего? Может, это была та самая настоящая любовь, которая случается раз в жизни? Спойлер – вряд ли. Психолог и ведущая проекта «Эксы» Наталья Ежова выделила ТОП-5 реальных причин, из-за которых тебе не удается отпустить старые отношения. Попробуй найти здесь свою.

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Почему не удается забыть бывшего: ТОП-5 причин

Женщина помнит, какая она была с мужчиной – счастливая, веселая, радостная. Она сохранила те ощущения, которые с ним испытывала, и хочет их вернуть. Это можно сравнить с тем, когда мы почувствовали удовольствие от конфеты, и нам снова хочется ее съесть. Незаконченный опыт. Например, было какое-то обещание, действие или договоренность – в общем, незакрытый гештальт, непрожитые чувства. Возможно, незавершенность в том, что девушка по-настоящему не осознала разрыв, живет в иллюзиях и не понимает, что отношения закончились. Она лелеет ожидания, что их можно вернуть. Невера в себя. Кажется, что лучше отношений уже не будет, это идеальный опыт, поэтому надо к нему вернуться. Жалость к себе. Я такая бедная и несчастная, никому больше не нужна. Тут мы говорим о низкой самооценке. Жалость к себе – это плохое чувство, которое ее убивает. Слияние пары. Это когда в отношения вступают не две взрослые личности, а такие себе «половинки одного целого». Обычно эти «половинки» после разрыва не умеют жить друг без друга.

– Что же с этим делать? Во-первых, нужно вернуться в себя и понять, что именно я переживала эти чувства, у меня они возникали. А если возникли с одним человеком, значит, возникнут и с другим. Второе, важно все-таки закончить прошлый опыт, понять, что вы разошлись, и вернуться невозможно. Наступило время смотреть только вперед, в будущее. Для этого нужно поработать со своей самооценкой, позаботиться о себе, чтобы «отрастить» эту «вторую половинку» и стать целостной личностью. И тогда к нам притянется такой же целостный человек, – рассказала психолог Наталья Ежова.

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