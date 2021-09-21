Как ссориться правильно и эффективно? Советы психолога

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась правилами конструктивной ссоры

Чувства закипают, эмоции на пределе, вот-вот начнешь бить тарелки, ведь скандала не избежать? А что, если мы скажем, что возможно ссориться без негативных последствий и лишь с пользой для отношений? Вероятно, вы отнесетесь к этому скептически, но, все же, советуем отложить тарелку и прочесть этот материал. Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова выделила 5 правил эффективной ссоры, которые помогут вам разрешить конфликт, не доводя его до скандала.

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Пять правил эффективной ссоры от психолога Натали Ежовой:

Заботьтесь о своем психологическом здоровье. Ходите к психологу, учитесь понимать и проживать свои эмоции, а также проявлять чувства в нужный момент. Проявляйте свои чувства в момент, когда случилась неприятная ситуация. Ведь часто бывает так, что на нас накричал кто-то в очереди, там мы промолчали, а потом пришли домой и вылили все на собеседника. Проговаривайте свое недовольство партнеру постепенно, а не копите все в себе. Например, если ваш партнер на вас накричал или сделал что-то, что вам не понравилось, говорите сразу. Важно делиться своими чувствами и объяснять, что именно вас ранит. Также нужно обязательно дать альтернативу и сказать, как бы вам хотелось, чтобы партнер себя проявлял по отношению к вам. Разговаривайте. В современном мире бывает так, что мы высказываем свои эмоции через переписки или жесты, думая, что партнер распознает эмоции. Но это не так, он не сможет угадать ваше состояние. Вовремя себя останавливайте. Если чувствуете, что скандал таки назрел, лучше отойти в сторону, чтобы не направить агрессию на своего партнера и не получить ее в ответ. В момент, когда вы чувствуете эмоциональный взрыв, лучше направить его против третьего лица, тем самым объединившись.

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