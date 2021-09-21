Без скандала: Как ссориться правильно и эффективно? Советы психолога
Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась правилами конструктивной ссоры
Чувства закипают, эмоции на пределе, вот-вот начнешь бить тарелки, ведь скандала не избежать? А что, если мы скажем, что возможно ссориться без негативных последствий и лишь с пользой для отношений? Вероятно, вы отнесетесь к этому скептически, но, все же, советуем отложить тарелку и прочесть этот материал. Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова выделила 5 правил эффективной ссоры, которые помогут вам разрешить конфликт, не доводя его до скандала.
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Пять правил эффективной ссоры от психолога Натали Ежовой:
- Заботьтесь о своем психологическом здоровье. Ходите к психологу, учитесь понимать и проживать свои эмоции, а также проявлять чувства в нужный момент.
- Проявляйте свои чувства в момент, когда случилась неприятная ситуация. Ведь часто бывает так, что на нас накричал кто-то в очереди, там мы промолчали, а потом пришли домой и вылили все на собеседника.
- Проговаривайте свое недовольство партнеру постепенно, а не копите все в себе. Например, если ваш партнер на вас накричал или сделал что-то, что вам не понравилось, говорите сразу. Важно делиться своими чувствами и объяснять, что именно вас ранит. Также нужно обязательно дать альтернативу и сказать, как бы вам хотелось, чтобы партнер себя проявлял по отношению к вам.
- Разговаривайте. В современном мире бывает так, что мы высказываем свои эмоции через переписки или жесты, думая, что партнер распознает эмоции. Но это не так, он не сможет угадать ваше состояние.
- Вовремя себя останавливайте. Если чувствуете, что скандал таки назрел, лучше отойти в сторону, чтобы не направить агрессию на своего партнера и не получить ее в ответ. В момент, когда вы чувствуете эмоциональный взрыв, лучше направить его против третьего лица, тем самым объединившись.
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