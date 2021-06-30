Как вернуть свой TikTok

Собственной историей и советами поделилась ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова

30 июня в мире отмечают День социальных сетей. Instagram, Facebook, Twitter – все на слуху. Но сегодня история о TikTok. Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое покажет Новый канал, Наталья Ежова рассказала, почему заблокировали ее аккаунт, и как она его возвращала.

– Недавно я праздновала 500 тысяч подписчиков на своем аккаунте в TikTok. Снимаю там ролики на тему психологии и сексологии. Правда, мой контент строго 18+, – говорит Наталья. – Делюсь советами о половом воспитании, сексуальном просвещении, а также в целом об отношениях в паре. Недавно произошла экстремальная история. Моя 9-летняя дочь Кира взяла мой телефон, зашла в TikTok, забыв, что это мой аккаунт, сняла пять роликов и опубликовала их. Мгновенно пришло извещение, что мой аккаунт удален навсегда. Я была в шоке.

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Прежде всего психолог спокойно поговорила с дочерью о том, что нужно обязательно проверять, чей телефон в руках, чей аккаунт загружен, куда ты публикуешь видео. Объяснила, что это нарушение личных границ человека. Дочь Натальи извинилась. Но нужно было что-то делать с рабочей страницей, которую забрали навсегда.

– Я написала в техническую поддержку TikTok, что это была случайность. Скрыла видео Киры. Отправила скрины сообщений от моих подписчиков в direct, что они огорчены такой ситуацией. Ведь многое узнали от меня и хотят больше видео. После длительных переговоров и разбора ситуации мне дали еще один шанс, – делится Ежова. – Попросили установить защиту от детей. Честно говоря, с самого начала ведения соцсети она у меня была, но в этой ситуации «звезды сложились» иначе.

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Наталья Ежова отмечает: важно быть внимательными к своим страницам, никому не давать пароль, установить двухфакторную аутентификацию. И, конечно, соблюдать все правила социальных сетей, ведь их не зря придумали. Еще експерт советует четко проговаривать детям все правила, рассказывать, что можно, а что нет, объяснять, что вас может огорчить или возмутить.

– В этой ситуации для меня было важно сохранить две вещи: отношения с дочерью и аккаунт в TikTok. К счастью, удалось и то, и другое. Вышла из ситуации так, как хотела, но в дальнейшем буду осторожнее, – подытожила телеведущая.

Третий сезон реалити «Эксы» Новый канал покажет уже этой осенью. Не пропустите премьеру!