Як займатися сексом у літню спеку? Поради сексолога
Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова розповіла, як зробити так, аби ваш інтим влітку не шкодив організму
Так довго чекали того літа, що воно прийшло одразу в режимі «максимум». За вікном +35, тож рятуватися потрібно особливими методами. До речі, в особливі моменти також. Секс у літню спеку – як зробити його комфортнішим та в задоволення? Поради зібрала психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси», яке восени покаже Новий канал, Наталя Єжова.
– У літню спеку стає важче займатися сексом, тому що тіла липнуть одне до одного, і це не дуже комфортно. Також пришвидшується серцебиття, тож люди швидше стомлюються. Саме тому влітку потрібно придумувати, як займатися сексом так, щоб вам не ставало зле. Адже може навіть паморочитися в голові, – говорить Єжова. – Літо – час, коли потрібно турбуватися про себе та обирати такі місця та пози, як будуть максимально комфортними для вас. Тож зберігайте кілька моїх порад.
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- Використовуйте під час сексу лід. Він і урізноманітнить ваші інтимні пестощі і стане охолоджувачем.
- Можете зайнятись близькістю в душі. Для яскравіших відчуттів можна робити контраст холодної та гарячої води, а також масаж душем. Не забувайте, що зараз є різні гелі та креми з афродизіаками, які підвищать ваше збудження.
- Можете зайнятись швидким інтимом. Так називають секс у тій позі, де торкання тілами мінімальні. Наприклад, doggy style.
- Звісно, ніхто не відміняв кондиціонер. Та будьте уважні: потік повітря не має бути спрямований на вас.
Третій сезон реаліті «Екси» Новий канал покаже вже цієї осені. Не пропустіть прем’єру!