Как определить и что делать, чтобы избавиться от токсических друзей?

Психолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова дала несколько действенных советов

9 июня во мире отмечают Международный день друзей. Мы привыкли, что без них невозможно представить свою жизнь. Но только в тех случаях, когда такие отношения открытые и искренние, а не токсичные. Оказывается, этот термин можно применить в контексте не только романтических отношений, но и дружеских.

– Токсичные друзья – это люди, которые только ноют и жалуются. После общения с ними у нас плохое самочувствие и подавленное настроение, – объясняет психолог и ведущая реалити «Эксы», которое показывает Новый канал, Наталья Ежова. – Это все можно легко отслеживать после встреч. Если у вас упадок сил, нежелание работать, мысли только об этом человеке, то это точно токсичный собеседник.

Путешествие-сюрприз и рождение дочери: Наталья Ежова – о лучших днях рождения

Какие страхи скрыты в ваших отношениях? Новый канал снимает третий сезон «Эксов»

По словам эксперта, вы сразу можете даже не заметить, что что-то не так. Во время разговора обычно кажется, что все замечательно. Но в действительности люди такого типа пользуются вашим настроением.

– Токсичные друзья вызывают ваши яркие эмоции, чтобы потом питаться ими, – говорит Наталья Ежова. – Таких людей нужно фильтровать. На самом деле, их даже и друзьями нельзя называть. Это, скорее, люди-вампиры, которые «выпивают» вашу энергию. Помните, что в воображаемую комнату может войти только пять самых близких людей. Если вы впускаете пять токсичных друзей, то и среднее арифметическое по всем аспектам (деньги, эмоции, здоровье) будет таким же – неприятным и токсичным. Всегда выбирайте себя – фильтруйте друзей по своему состоянию.

Третий сезон реалити «Эксы» стартует уже этой осенью. Следите за новостями, чтобы не пропустить горячую премьеру на Новом канале.