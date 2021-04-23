ТОП-6 самых необычных и смешных вопросов психологу

Подборку из своей профессиональной практики собрала психолог и соведущая проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова

23 апреля отмечают Всеукраинский день психолога. В честь этого психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы», которое показывает Новый канал, Наталья Ежова поделилась самыми необычными и даже смешными вопросами, которые ей задавали женщины.

«Как убрать картинку из головы?»

– Этот вопрос мне задала одна художница, – говорит Наталья. – Она много времени уделяет творчеству. И у нее в голове часто появлялась какая-то картинка. И «жила» там до тех пор, пока художница ее не нарисует. Мой совет: если у вас есть в голове какая-то «картинка», то нужно просто воплотить в жизнь то, что она вам подсказывает.

«Что делать, если муж пошел к психологу? Он заболел?»

– Очень часто мужчины и женщины путают психолога с психиатром, – рассказывает Ежова. – Поэтому и возникает подобный вопрос. Женщины думают, что муж заболел, и его заберут в психбольницу. Поверьте, такой страх реально существует. На самом деле, поход к психологу – это о психологическом здоровье, а не о медикаментозном лечении.

«Мой муж себя плохо ведет. Я хочу записать его к психологу»

– Это я называю «перенос проблем на супруга». То есть: «Я хочу вылечить мужа, а сама лечиться не хочу», – говорит психолог. – В таких случаях, как вы понимаете, помощь нужна тому, кто обращается. У партнера в такие моменты в большинстве случаев все хорошо и спокойно.

«Какой женщине хочется дарить подарки?» – рассказывает психолог

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«А вы даете гарантию, что мы с мужчиной сойдемся?»

– Женщины часто спрашивают о гарантии действенности советов, о гарантии того, что у нее получится решить все проблемы с мужем, – делится Наталья. – Это перекладывание ответственности на психолога. Но психолог – не бабка-гадалка, и тут нет никаких приворотных зелий. Это человек, с которым вы вместе работаете над здоровой психикой – 50 на 50.

«Как сделать так, чтобы мужчина сделал мне предложение?»

– Тут история, схожая с предыдущими пунктами. Мы не можем заставить другого человека что-то делать, – утверждает психолог. – Мой совет: женщине самой нужно измениться и стать той, кому хочется сделать предложение. Этот запрос нужно чуть-чуть переформулировать и спрашивать так: «Какой мне нужно стать, что изменить в себе, чтобы мой мужчина сделал мне предложение?» С этим вопросом спокойно можно обращаться к психологу.

«Что мне делать, если я разговариваю с собой? У меня шизофрения?»

– У каждого из нас есть части личности – это взрослый, ребенок, и зрелая наша часть, – рассказывает Наталья Ежова. – Поэтому нормально, если мы ведем переговоры внутри себя. Не пугайтесь этого. Берегите свое психологическое здоровье и помните, что каждый из вас несет ответственность за свою жизнь и настроение.

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал активно продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам нужна помощь, чтобы разобраться в своих отношениях, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.