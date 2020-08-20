Как уберечь ребенка от сексуального насилия?
Соведущая реалити «Эксы» (Новый канал), психолог и сексолог Наталья Ежова объяснила, как правильно объяснить ребенку, что его тело принадлежит только ему
Как часто родители говорят с детьми о безопасности? Постоянно, скажут они. А насколько часто поднимают тему сексуального насилия?
О том, что к частям тела, которые прикрыты бельем, могут прикасаться только родители или врачи в присутствии родителей, ребенку необходимо объяснять с двух лет. Поскольку уже с этого возраста дети начинают осознавать границы – что является их и чужим телом.
В английском языке для таких случаев существуют пять правил «трусиков», говорит сексолог Наталья Ежова. И звучат они так:
- Privates are private
Родители должны объяснить ребенку, что к интимным частям тела, находящимся под бельем, не имеет права прикасаться никто. Кроме них или врачей в особых случаях.
- Always remember your body belongs to you
Родители должны объяснить, что тело ребенка принадлежит исключительно ему самому. И никто не имеет права ничего с ним делать.
- No means no
Ребенок имеет право на свои границы. Родители должны объяснить: если он не хочет тесного контакта (к примеру, объятий с бабушкой), то вполне может в этом отказать.
- Talk about secrets that upset you
Родители должны объяснить ребенку разницу между хорошими и плохими секретами, и почему последними они должны делиться. Часто насильники манипулируют, говоря, что произошедшее между ними и ребенком – большой секрет.
– Насильники держат детей в страхе, предписывают не выдавать секреты, – объясняет Наталья Ежова, соведущая реалити «Эксы» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Поэтому, чтобы в дальнейшем ребенок не стал жертвой насилия, нужно проговорить, что есть два вида секретов. Первый – это сюрприз, например, подарок на день рождения. Такой секрет следует хранить, он приносит радость и праздник. Второй – это что-то неприятное, что ранит, обижает, приносит дискомфорт. Такой секрет надо рассказать кому-то из взрослых, чтобы перестать мучиться.
- Speak up, someone can help
Родители должны установить доверие со своими детьми, заверить, что не станут ругать за плохие секреты. А также определить список тех, кому дети могут доверять, – родственники, воспитатели, учителя и др.
Лучше всего не откладывать подобные разговоры и всегда быть в курсе жизни ребенка. Это даст ему чувство безопасности и любви.
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