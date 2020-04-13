Insta-день с Александром Педаном: ТОП-3 лайфхака насыщенного дня на самоизоляции

Ведущий проекта «Эксы» виртуально провел день с Instagram-подписчиками Нового канала. Он «пригласил» всех на дачу и показал, чем наполняет день на карантине.

Александр Педан – человек-действие. Активность у него в крови: экстремальный спорт, поездки, съемки, запись влогов, развитие спортивного движения JuniorZ… Но самоизоляция кардинально все изменила. Чем ведущий наполняет день, чтобы выплеснуть всю свою энергию?

Лайфхак №1: спорт

Физические нагрузки – обязательны в списке дел. Каждое утро 10-20 минут Педан уделяет спорту. Даже на даче.

– Я во время карантина стал делать зарядку ежедневно. Кстати, если вы 30 дней постоянно что-то делаете, то формируется привычка. Как раз есть время попробовать, – сказал ведущий.

Комплекс упражнений на день от Александра Педана:

Отжимания – 30 раз,

Пресс – 30 раз,

Качаем спину – 30 раз,

Приседания – 30 раз,

Планка – 1,5 минуты с поднятием рук и ног по 10 секунд.

Лайфхак №2: уделять время детям и прививать им полезные привычки

Александр обожает проводить время с детьми – Лерой и Мариком. Пока дочь осваивала новый макияж, Педан учил трехлетнего сына чистить зубы.

– Чистим зубы, чтобы были не желтые…

– …а белые! – закончил Марик предложение за папой.

А потом парни пошли на настоящий пацанячий промысел – ловить жаб. И даже поймали одну.

А дальше прогулка на лодке и игра в петанк. Совместное времяпрепровождение, разговоры, обмен мечтами и мыслями – лучший способ наладить с детьми дружеские отношения на карантине.

Лайфхак №3: правильное питание

Ведущий «Эксов» обожает готовить. Завтрак семье на даче он сделал лично.

– Я люблю глазунью, Лера – жареные яйца, у Марика – каша, – продемонстрировал Саша блюда в сториз.

А вечером поделился рецептом вкусного баклажана на гриле:

– Сашка – кулинар. Я готовлю курочку на огне, картошку и… мой лайфхак – баклажаны. Просто бросаю их на угли, и они сами доходят, – поделился ведущий. – Дальше разрезаю, снимаю кожицу, добавляю немного масла и соли. Просто бомба! Приятного аппетита.

Звездный карантин – такой же, как и у зрителей. Следуйте правилам Педана, планируйте свой день, и тогда самоизоляция не будет похожа на День сурка.

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