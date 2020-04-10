В понедельник Новый канал запустил онлайн-проект «Insta-день с ведущими». Таким образом мы хотим стать ближе к своим подписчикам и показать, как можно проводить время дома на карантине. После Аллы Костромичевой марафон сториз Нового канала переняли сразу двое его ведущих. Семейная пара тревел-журналистов Макс Узол и Оля Манько провели всю среду, 9 апреля, на странице @novychannel.

Утром Instagram Нового канала первым начал юзать Макс Узол. Он проснулся раньше и пытался разбудить Олю, которая всегда спит долго. Читатели даже успели набросать вариантов, как можно это сделать. Самым популярным было – вылить на Манько холодную воду. Но Макс решил попробовать другие методы. Он щекотал жену, пел ей серенады под гитару, но сработал только свежесваренный кофе.

После кофе тревел-ведущие решили провести зарядку. Оля взялась активно качать ягодицы: махи ногами, поднятие таза и приседания. А Макс показал «пацанскую классику»: складочку на пресс, скручивания на боковой пресс и отжимания с ногами на диване.

Ведущие Нового канала считают, что карантин – не повод целый день ходить дома в пижаме. Поэтому они приоделись и устроили веселые танцы под зажигательные ритмы. Далее Макс и Оля устроили викторину на знание стран. Они загадали по три страны и дали на каждую по три подсказки.

Потом инстаграмеры столкнулись с типичной карантинной проблемой – закончились фоточки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_channel 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Друзья, у нас беда! Фото закончились, чтобы постить в Instagram. Тупо нет ничего. Карантин – сидим дома, – жаловались ведущие. – Поэтому мы поделимся с вами тремя гениальными идеями, как сделать классные фотки в вашу инсту. Набивает контент. Для этого нужен реквизит: бокалы с выпивкой, две подушки, два пояса и зеркало.

Результаты своей домашней фотосессии Макс Узол и Оля Манько показали в посте Нового канала. А уже в 19:00 пара ведущих вышла в прямой эфир в Instagram Нового канала.

Послушать, как Макс играет на гитаре и вместе с Олей отвечает на вопросы в прямом эфире, можно в записи, которую мы сохранили специально для тебя.

Video: Утренние танцы, «угадайка» и песни под гитару: Каким был Insta-день с Максом Узолом и Олей Манько В понедельник Новый канал запустил онлайн-проект Insta-день с ведущими. Таким образом мы хотим стать ближе к своим подписчикам и показать, как можно проводить время дома на карантине. После Аллы Костромичевой марафон сториз Нового канала переняли сразу двое его ведущих. Семейная пара тревел-журналистов Макс Узол и Оля Манько провели всю среду, 9 апреля, на странице @novychannel.

– Друзяшки, мы невероятно счастливы! Просто распирает от того, что весь день вы провели с нами. Спасибо за это. Очень надеемся, что вам было интересно, ведь нам было классно с вами, – поделились эмоциями Макс и Оля после прямого эфира.

И закончили свой день тревел-ведущие еще одной «угадайкой». Они передали телефон, с которого вели Instagram Нового канала, еще одному ведущему. И чтобы подписчики угадали, кому именно, Макс и Оля дали три подсказки

Он – самый спортивный ведущий Нового канала. Он – голос и верховный судья «Хто зверху?» Он – основатель Всеукраинского спортивного движения «Junior Z».

Уверены, что ты догадалась, кто из ведущих Нового канала проведет Insta-день в воскресенье, 12 апреля. А если нет, то узнай правильный ответ уже сегодня в соцсетях Нового канала.

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