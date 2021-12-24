«Давай обострим!»: Наталья Денисенко вспомнила, как играла стриптизершу в сериале

За кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) украинская актриса рассказала о своем необычном хобби

Всегда интересно узнавать подробности из личной жизни знаменитостей. О скрытых талантах и умениях звезды украинского шоубиза рассказывают на шоу Нового канала «Дети против звезд». Актриса Наталья Денисенко призналась, что имеет необычное хобби – танцы на пилоне.

– Это моя страсть! – говорит она. – В детстве занималась танцами. Мне казалось, что я танцую как богиня. А когда просмотрела фотографии во взрослом возрасте, то поняла, что нет. Такая там несуразная (смеется). Я не гибкая от природы. Но из-за артистизма мне давали сольные партии.

Некоторое время актриса активно занималась фитнесом. Но вдруг увидела хореографию в стиле pole dance и решила, что хочет попробовать.

– Меня поразило, как это красиво и сексуально, – признается Денисенко. – Впервые придя на занятия, поняла, что будет очень тяжело! Чтобы появился результат, нужно много работать. А у меня, к сожалению, не выходит регулярно заниматься. И я выбрала этот стиль танца как хобби. Уже несколько лет хоть раз в неделю пытаюсь попасть на тренировку. Когда насыщенный съемочный период, то реже, конечно, но я очень стараюсь. Труднее всего даются трюки вверх тормашками. В момент «вниз головой» я не понимаю, что происходит. Но горжусь, что научилась их делать.

Навыки в pole dance помогают и в работе.

– Как-то снималась в сериале, где моей героине нужно было работать официанткой в стриптиз-клубе, – вспоминает Наталья. – Режиссер знала о моем увлечении и предложила: «Наташа, давай обострим! Пусть она будет не официанткой, а стриптизершей. Это будет вау!» И мы действительно это сняли.

Шоу «Дети против звезд» смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале!