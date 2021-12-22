Из бисера, янтаря и жевательных резинок: какие портреты дарят Сергею Притуле

Ведущий шоу «Дети против звезд» (Новый канал) рассказал о коллекции картин с собственным изображением

В развлекательном шоу Нового канала Дети против звезд звездные участники и дети не только демонстрируют уникальные умения, но и делятся интересными историями и фактами из собственной жизни. Порой не сдерживается и ведущий Сергей Притула.

– Не хочу, щоб це виглядало, як самохизування, але за останні років п’ять у мене накопичилося понад 30 портретів із моїм зображенням. Їх намалювали різні художники з усієї України, – рассказал звезда Нового канала в одном из выпусков шоу. – Картини, виконані у різних техніках: акварель, гуаш, олівець, бісер і навіть бурштин. Та в цій колекції є портрет, до якого я досі не сформулював своє ставлення. Він унікальний. Одна дівчина зробила картину з моїм зображенням з пожованих жувальних гумок. З одного боку, вона дуже красива, а, з іншого викликає досить дивні відчуття. Ви розумієте (сміється). Ще не вирішив остаточно, як мені до цього портрета ставитися.

В новом выпуске шоу «Дети против звезд» с маленькими талантами сразятся Олег Скрипка, Наталья Денисенко и Гарик Бирча. Кто кого – смотрите уже сегодня, 22 декабря, в 19.00 на Новом канале!