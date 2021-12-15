«Поправляет, если повышаю голос»: Юрий Ткач – об отношениях с дочерью

За кулисами шоу Нового канала «Дети против звезд» юморист откровенно рассказал о своей маленькой Лизе

Жена известного актера и юмориста Юрия Ткача Виктория пытается сопровождать мужа на всех съемочных площадках. Но не только она. Самым ценным «талисманом» для звездного отца является семилетняя дочь Лиза.

– Я всегда официально приглашаю дочку на съемки шоу или концертов, – рассказывает Ткач за кулисами шоу Нового канала «Дети против звезд». – Для нее это каждый раз приятный сюрприз, а для меня уже стало традицией.

На съемках поддерживает, а дома поучает. Юрий Ткач признается, что во многом прислушивается к дочери и берет с нее пример.

– Лиза учит меня всегда быть честным, всегда говорить правду, – говорит юморист. – Она поправляет, если я преувеличиваю, повышаю голос или перегибаю палку, как говорится. Если у меня случайно вылетают нецензурные слова, то всегда ловит эти моменты и указывает на них. Казалось бы, я должен учить ее вежливости, но больше это делает доченька.

От поведения – к делу. Тут маленькая Лиза тоже не упускает случая, чтобы поучить папу.

– Доченька научила меня кататься на роликах! – делится Юрий. – Она занимается этим видом спорта, уверенно стоит на коньках, поэтому решила и меня приобщить. Кататься с ней очень круто! Я и представить себе не мог, что встану на ролики в 37 лет.

Смотрите выпуск шоу Нового канала «Дети против звезд» с Юрием Ткачом, Владимиром Шумко и Ириной Гатун уже сегодня, 15 декабря, в 19:00 на Новом канале!