Музыка – не твое: как Сергей Притула оценил вокальные способности Жени Галича

Фронтмен рок-группы рассказал, как исполнял песни в эфире Нового канала

Музыкальные композиции группы O. Torvald можно узнать с первых секунд, они полны энергии и драйва. А голос солиста Жени Галича заставляет вслушиваться в каждое слово песен. Несколько лет подряд ребята получали звание самой гастролирующей группы страны и добавляли в армию своих поклонников европейских фанатов. Почти в каждом интервью Женя вспоминает Андрея Кузьменко, поверившего в их талант. А вот кто его не поддержал, вокалист рассказал в эфире шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

– В самом начале творческого пути меня пригласили в студию утренней программы «Підйом» на Новом канале, – с улыбкой вспоминает Женя. – В то время ведущими была прекрасная тройка: Ольга Фреймут, Александр Педан и Сергей Притула. В эфире я перепел песню Under Pressure легендарной группы Queen. После программы юный длинноволосый парень сказал мне, что музыка – это не мое.

Конечно, Женя имел в виду телеведущего Сергея Притулу, который сказал эту фразу с улыбкой.

– Я последовал его совету и пошел работать на радиостанцию, – рассказал вокалист.

Но потом Галич все же вернулся в музыку.

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