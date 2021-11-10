Химические эксперименты и шины: что интересного будет в 7 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 10 ноября, в 19:00 вы увидите уже седьмой выпуск

Талантливые дети со всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В пятом выпуске с детьми сразится классная команда! Амадор Лопес – хореограф, шоумен, Ольга Харлан – украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка, Анастасия Кумейко (DJ Nana). Все они точно устроят в студии шоу!

Какие таланты продемонстрируют звезды? К примеру, хореграф Амадор Лопес удивит вас своими знаниями по химии. Оказывается, шоумен очень любил в школе этот предмет, поэтому до сих пор многое из него помнит. Так что в студии будет горячо и даже немного опасно – это же химия! Обязательно смотрите седьмой выпуск шоу, и узнаете все сами.

А для чего в студии появятся огромные шины и гири?

Смотрите седьмой выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 10 ноября, в 19:00 на Новом канале. Будет по-настоящему интересно!