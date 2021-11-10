Амадор Лопес украл машину: «Хотел зарисоваться»

Хореограф рассказал, как побил дорогое авто

Нет ни одного взрослого, который бы не совершал глупости в детстве. Но за некоторые поступки сейчас очень стыдно. Амадор Лопес тоже шалил, будучи подростком. Да так, что это стоило родителям немалых денег. Об этом хореограф рассказал Новому каналу за кулисами шоу «Дети против звезд».

– Пару раз я воровал у родителей машину, – признался он. – Ждал, пока они уснут, брал ключи и уезжал на дискотеку. Хотя они прятали ключи, мне всегда удавалось их находить. Ни разу не попал в ДТП, но был один прецедент, за который стыдно. Папа подарил маме на день рождения машину из салона. Я хотел зарисоваться. Украл ее. Парковался, и не заметил столб. Задел зеркалом, и оно повисло на проводках. Был просто в ужасе, ведь маме только вчера подарили машину.

Из ситуации хореограф выкрутился.

– Что я сделал? Приклеил зеркало суперклеем, – улыбается Амадор. – Родители заметили «ремонт» спустя полторы недели. Пришлось признаться в содеянном. Меня сильно наказали – полтора месяца не выпускали из дома. Папа злился, потому что машина была крутая и дорогая, совсем новая, поэтому запчастей к ней еще не было в Венесуэле. Год мама ездила с приклеенным зеркалом.

Несмотря на такие выходки, Амадор интенсивно занимался фехтованием и хорошо учился в школе. Сегодня в 19:00 свои школьные знания по химии он продемонстрирует в индивидуальном баттле в «Дети против звезд» на Новом канале. Смотрите шоу всей семьей!