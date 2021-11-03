«Ставили табуретку и катались»: как Игорь Ласточкин сел за руль автомобиля

Смешную историю из детства актер и юморист вспомнил за кулисами шоу Нового канала «Дети против звезд»

Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Актер и юморист Игорь Ласточкин, например, с детства увлекается картинговым спортом.

– Когда я впервые столкнулся с машинами-картами, то не понял, что это такое, – говорит Ласточкин. – Был тогда очень маленьким, и не мог въехать, что это гремит, жужжит, рычит. Видел, что среди шин и кустов едет какая-то голова, и все. К тому времени это удовольствие было доступно, но вообще не осовременено. Для того, чтобы начать ехать, карт нужно было кто-то толкнуть. Он заводился уже на ходу.

Свои умения в картинговом спорте Игорь продемонстрировал в шоу Нового канала «Дети против звезд». А за кулисами съемок рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля.

– В квартире под нами жила семья, которая занималась ремонтом машин, – вспоминает юморист. – специализировались на «Москвичах-412». Однажды на ремонт пришла очередная машина, которую они готовили к покраске. Сняли все двери, капот. Помню, мы с друзьями даже помогали зачищать дверь. Было интересно! За эту работу нам разрешали «дать кружок» по стадиону на полуразобранном автомобиле. Так я в девять лет впервые сел за руль. В машине не было ничего – ни сидений, ни окон, ни фар. Но она спокойно ездила. Мы ставили табуретки и катались.

Смотрите развлекательное шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 3 ноября, в 19.00 на Новом канале. Вас точно поразит, что покажут знаменитости и талантливые дети!