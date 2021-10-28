Опасность на съемочной площадке: на известную ведущую напал паук

На съемках шоу «Дети против звезд», которое показывает Новый канал, Александра Кучеренко продемонстрировала знания в энтомологии

Все витрины магазинов понемногу украшают пауками, паутиной, летучими мышами и привидениями. Ведь скоро – мистический праздник Хэллоуин. Ведущую канала ICTV, «Мисс Украина 2016» Александру Кучеренко хоть и пугают витрины с искусственными пауками, настоящих насекомых она совсем не боится. Более того, Александра многое о них знает.

– В детстве каждое лето бегала на даче с сачком и ловила насекомых, – рассказывает телеведущая Новому каналу. – Потом осторожно прокалывала иголкой, высушивала и красиво цепляла в свою большую коробку уникальных находок. Тогда же заинтересовалась коллекционированием насекомых. У меня было около 50 экземпляров. Среди них – бабочки, майские жуки, стрекозы, шмели. Самыми гадкими считаю сороконожек. Кстати, свою коллекцию пыталась пополнить и экземплярами из-за границы – однажды привезла цикаду. Самые опасные насекомые обитают в тропических джунглях, где часто бывает мой муж Дмитрий Комаров. Всегда за него волнуюсь. Особенно когда он присылает жуткие фото укусов из местных больниц.

Поделиться своими знаниями по энтомологии (наука о насекомых) и побаттлиться с 12-летним Дмитрием Сытником Александра пришла в студию шоу «Дети против звезд», которое снимает Новый канал. Команда проекта придумала для участников задание не из простых. Александру и Дмитрия с ног до головы замотали в паутину, край которой вел к пауку. Участники оказались в так называемом плену огромного страшного насекомого. Чтобы оно их не съело, нужно было правильно отвечать на вопросы викторины. Если ответ неверный – паук подтягивал к себе участника, когда верный – соперника.

– Мне было не очень комфортно лежать в коконе, напоминающем паутину, – рассказывает Александра. – Поэтому я пыталась правильно отвечать на вопросы, чтобы меня не съел огромный, черный, мохнатый паук.

Чем закончился баттл звезды с ребенком, смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.