Пауки, наводнение и вампиры: что интересного будет в 5 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 27 октября, в 19:00 вы увидите уже пятый выпуск

Талантливые дети со всей Украины будут снова соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников выясняют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула ободряет участников.

В пятом выпуске с детьми сразится невероятно крутая команда! Владислав Яма – известный украинский хореограф, Евгений Кот – танцовщик, хореограф, победитель многих конкурсов и украинская модель Александра Кучеренко. Все они покажут совсем не то, чего вы ожидаете!

К тому же, выпуск будет жутким, опасным и одновременно ужасно красивым, ведь посвящен он Хэллоуину. Студию заполонят сказочные герои, пауки, будет также опасность утонуть.

Какие таланты продемонстрируют звезды? Например, модель Александра Кучеренко будет показывать совсем не дефиле, а свои знания в арахнологии (науке, изучающей пауков). Откуда у молодой девушки такие знания? Обязательно смотрите пятый выпуск шоу и узнаете все сами.

Что же придумала съемочная группа, чтобы определить, кто действительно эксперт в пауках? И какие неожиданные таланты покажут другие звезды?

Смотрите пятый выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 27 октября, в 19:00 на Новом канале. Будет по-настоящему страшно.