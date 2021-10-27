Опасная вода и другие страхи Хэллоуина: Что интересного было в 5 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд». Что было интересного в пятом выпуске?

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула ободряет участников.

В пятом выпуске шоу в поединках сошлись следующие пары:

Известный украинский хореограф, обладатель Кубка Украины Влад Яма и обладательница 20-ти золотых медалей по ча-ча-ча Полина Пантелеймонова (10 лет).

Модель, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко и Дмитрий Сытник (12 лет), парень, имеющий в своей коллекции 1100 насекомых.

Хореограф, умеющий в уме складывать пятизначные числа, Евгений Кот и победительница Всемирной олимпиады по ментальной арифметике Самира Османова (10 лет).

Обе команды, конечно, были настроены на победу и показывали невероятные результаты. Само же зрелище было таким ярким, что сложно выделить какое-то одно испытание. К тому же, чего только стоят костюмы участников, ведь 5-й выпуск посвящен страшно хорошему празднику – Хэллоуину.

В первом индивидуальном конкурсе сошлись энтомологи – знатоки насекомых. Ими оказались модель Александра Кучеренко и Дмитрий Сытник (12 лет). Для того, чтобы узнать, кто же из них лучше разбирается в насекомых, студию превратили в дом гигантского паука. Александра с Дмитрием попали к нему в плен и должны были отвечать на вопросы. Кто даст меньше правильных ответов, тот окажется в клыках паука. Победителем стал Дмитрий.

Во втором раунде сошлись хореографы, танцовщики и победители многих международных конкурсов – Влад Яма и Полина Пантелеймонова (10 лет). Для того чтобы понять, кто из них лучший в танцах, участники должны были исполнить некоторые комбинации, стоя на подвижной платформе. Задание оказалось действительно непростым, ведь Влад и Полина должны были продержаться на ней в течение одной минуты. Победила команда звезд.

— Я думаю, что в мою пользу, конечно, сыграл опыт. Причем и танцевальный, и телевизионный. А Полина немного перенервничала и не справилась. Но мне кажется, между тем, насколько чисто мы выполняли фигуры, разница была процентов в 20, не больше, – рассказал Влад Яма.

В третьем раунде сошлись хореограф Евгений Кот и Самира Османова (10 лет). Однако показывали они отнюдь не танцевальные таланты, а математические! Для того чтобы понять, кто из них является экспертом по ментальной математике (кто лучше и быстрее считает в уме), в студию вынесли две прозрачные кабины. Но не простые – в каждую из них набиралась вода, и выбраться было возможно, лишь решив несколько сложных математических примеров. В этом поединке победила Самира.

В пятом выпуске победила команда детей – они получили больше баллов в финальном командном испытании.

Смотрите шестой выпуск шоу «Дети против звезд» уже 3 ноября в 19:00 на Новом канале