Как держать себя в форме на удаленке: советы пловца Олега Лисогора

Многократный чемпион мира и Европы и участник трех Олимпиад рассказал о своих утренних ритуалах

Почти два года назад весь мир перешел на удаленную работу из-за разбушевавшейся пандемии коронавируса. В период жестких локдаунов люди кардинально поменяли образ жизни — месяцами не выходили на улицу, по возможности начали работать дома, стали гораздо меньше двигаться. Как держать себя в хорошей форме, несмотря на новый жизненный темп, рассказал пловец Олег Лисогор во время съемок третьего сезона шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

— Первый совет — занимайтесь банальной утренней ходьбой. Начните с 15 минут. Ходить можно где угодно — в парке, на стадионе, даже дома. После определенного момента захочется ускориться — легкая пробежка тоже не помешает, — отметил Олег.

Несколько раз в неделю Лисогор занимается плаванием, но те, кому такие нагрузки не подходят или не нравятся, могут обратить внимание на другие активности.

— Второй совет — делайте утром какие-то легкие упражнения. Это могут быть приседания, отжимания, гимнастика. Пусть сначала хочется спать и отдыхать, в какой-то момент эти занятия начнут заряжать энергией на весь день, — рассказал пловец Новому каналу.

Смотрите свежие выпуски третьего сезона шоу «Дети против звезд» по средам в 19:00 на Новом канале!