С голым торсом: Костя Войтенко — о курьезном знакомстве с отцом жены

Актер сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) рассказал о свидании, которое закончилось неожиданной встречей

Актер Костя Войтенко и его жена Валя познакомились прозаично — на работе, во время съемок одного из проектов. А вот с отцом на тот момент будущей жены знакомство получилось весьма забавным. Об этом Костя рассказал во время съемок третьего сезона шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

— У нас с Валей было свидание. И так получилось, что где-то по дороге намочил футболку — она была вся мокрая, в пятнах, так что я ее снял посушить. После свидания привез Валю домой, и сидел с ней у подъезда с голым торсом. В этот момент вышел ее папа… — заинтриговал актер. — Валин отец до этого никогда меня не видел. И вот мы встретились, я подошел, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Костя!» Так и познакомились, это было смешно.

Несмотря на комизм ситуации, папа Вали сделал вид, что ничего необычного не происходит.

— Он отреагировал очень спокойно, что меня очень удивило. А ведь мог пошутить или попросить одеться. А он просто спокойно посмотрел и говорит: «Ну, хорошо», — добавил Костя.

В третьем сезоне шоу «Дети против звезд» Костя Войтенко будет заниматься паркуром во время экстремального квача с 10-летним соперником. Свежие выпуски — по средам в 19:00 на Новом канале!