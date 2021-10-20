Паркур и экстримальные догонялки: что интересного будет в 4 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 20 октября, в 19:00 вы увидите уже четвертый выпуск.

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников выясняют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В четвертом выпуске с детьми поборется творческая команда! Актер Константин Войтенко, профессиональный пловец Олег Лисогор и четырехкратный чемпион по степу Александр Останин. Все они удивят вас своими талантами, о которых вы еще не знали.

Звезда Нового канала, сериала «Будиночок на щастя», Константин Войтенко проявит себя с совсем неожиданной стороны. С 10-летним Ясином Фараджаллах актер будет соревноваться в навыках в паркуре. Во втором сезоне шоу «Дети против звезд» Войтенко уже участвовал и проиграл девочке, которая подтянулась на турнике больше него. Поэтому в этом году он пришел за реваншем:

— Меня это так задело! Я целый год занимался. Я купил себе турник, повесил на стену и целый год занимался, готовился к конкурсам, — рассказал Константин.

Однако расслабляться актеру нельзя, ведь противник у Константина непростой. Ясин занимается паркуром в течение двух лет и уже снялся в фильме «Последний наемник» с самим Жан-Клодом Ван Даммом. Поэтому Константину Войтенко будет ой как не просто!

Хотите узнать еще больше деталей? И чем же удивят другие участники шоу?

Смотрите четвертый выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 20 октября, в 19:00 на Новом канале