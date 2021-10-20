Паркур, кетч и гонки в бассейне: Что интересного было в 4 выпуске 3 сезона «Дети против звезд»

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд». Что интересного было в четвертом выпуске?

Талантливые дети из всей Украины снова начинают соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула будет подбадривать участников.

Во втором выпуске шоу в поединках сошлись такие пары:

— Актер Константин Войтенко показывал свои способности в паркуре и соревновался с 10-летним Ясином Фараджаллах. Парень занимается паркуром уже два года и даже снялся в фильме «Последний наемник» с самим Жан-Клодом Ван Даммом.

— Профессиональный пловец, десятикратный чемпион мира Олег Лисогор сошелся в поединке с чемпионкой Украины среди юниоров и молодежи Татьяной Афанасьевой (12 лет).

— Четырехкратный чемпион мира по степу Александр Останин боролся против двукратного чемпиона Украины по степу Артема Куликовского (12 лет).

Обе команды, конечно же, были настроены на победу и показывали невероятные результаты. Само же зрелище было таким зажигательным, что сложно выделить какое-то одно испытание.

Для соревнований по паркуру Константину и Ясину построили настоящую полосу препятствий, по которой они должны были бегать, прыгать и играть в пятнашки. В результате победил Константин Войтенко – он оказался быстрее мальчика. Пожалуй, это был самый трогательный момент, ведь Ясин настолько расстроился, что даже заплакал.

– Я проиграл, ведь там нужно делать все очень-очень быстро. Вырасту и потом точно одержу над ним победу, – поделился Ясин.

Следующими в поединке сошлись пловцы – Олег Лисогор и Татьяна Афанасьева. Соревнования проходили, конечно, не в студии шоу, а в бассейне. Участникам предстояло пройти три этапа: проплыть брассом с эспандером для ног, преодолеть полосу в бассейне кролем с эспандером для рук и еще одну в стиле баттерфляй со специальным парашютом, который тормозит движение в воде. Здесь победа была за Олегом. Однако Таня выступила невероятно достойно и почти обошла опытного пловца.

Третьей была пара степистов – Александр Останин и Артем Куликовский. Всего было три раунда. В первых двух каждый из соперников танцевал свое соло, а второй должен был его воспроизвести. Третий этап – конкурс на скорость движений. В результате победил Александр.

В результате в четвертом выпуске победила команда звезд – как в конкурсах, так и в финальной игре. Однако борьба была очень достойной.

Смотрите пятый выпуск шоу «Дети против звезд» уже 27 октября в 19:00 на Новом канале