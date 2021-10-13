Студию захватили собаки: что интересного будет в 3 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 13 октября, в 19:00 вы увидите уже третий выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников выясняют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

Во втором выпуске с детьми поборется творческая команда! Саша Зарицкая – вокалистка группы KAZKA, музыканты Антон Савлепов и Дмитрий Каднай. И все они обладают не только музыкальным талантом, но и такими, что вы даже не подозревали!

Откроем одну тайну. Например, Саша Зарицкая будет соревноваться с девочкой в конкурсе «кто знает больше пород собак». Как известно, певица большая любительница животных.

– У меня три собаки, я бы хотела еще больше, но пока нет достаточно времени для них. Завела первую собаку со своей младшей сестрой 10 лет назад, ши-тцу. И еще две собаки – Эфи и Поль, французские бульдоги. Эфи по праву считается моей, а Поль – моей сестры. Но люблю я всех одинаково, – рассказала Саша.

Что же придумала съемочная группа, чтобы узнать, кто настоящий эксперт в собаках? И какие неожиданные таланты покажут другие звезды? В студии точно будет весело и жарко!

Смотрите второй выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 13 октября, в 19:00 на Новом канале