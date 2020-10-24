Оля Полякова подбила весь класс на кражу

Главная блондинка Украины за кулисами «Дети против звезд» рассказала, как срывала уроки в школе

Битва талантов детей и звезд на Новом канале запоминается не только яркими эфирами и впечатляющими индивидуальными баттлами, но и секретами, которые селебритиз рассказывают за кулисами.

Атмосфера на съемочной площадке способствует ностальгии и воспоминаниям о детстве. Так, Оля Полякова, которую в шоубизе знают как певицу с норовом, за кулисами вспомнила, как развлекалась в школе.

Она играла по-крупному – подговаривала одноклассников на кражи:

– Когда-то я подговорила весь свой класс пойти на почту, – вспомнила Полякова. – Туда завезли боксы, где было очень много маленьких ключиков. И я подбила всех отправилась туда и украсть их (смеется).

Затея удалась, и в Оля заполучила то, чего так хотела. Однако это не единственный секретик, который певица рассказала за кулисами. Узнайте больше неизвестных ранее фактов о Королеве Ночи, просмотрев игру «Было – не было».

Не пропустите новые выпуски «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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