Ирина Сопонару рассказала о «несмываемом пятне на своей репутации»

В чем призналась актриса за кулисами игры «Дети против звезд» (Новый канал)?

В среду будет особенный эфир игрового шоу «Дети против звезд». Создатели проекта подготовили большой сюрприз для зрителей, создав особый мистический выпуск, посвященный приближающемуся Хэллоуину. В звездной команде с ведущим Олегом Кензовым и DJ NANA сыграет харизматичная актриса, любимица зрителей Ирина Сопонару. В перерывах между съемками Ирина рассказала, что была очень скромным ребенком, даже немного занудным. Во что с трудом верится, когда она выходит на сцену в юмористических номерах.

Одним из самых ее больших страхов была картина, когда родители краснеют за нее в школе. И это однажды случилось:

– Я была довольно послушным ребенком. Даже в какой-то степени занудой (смеется). Помню, однажды случилось самое страшное. Моих родителей вызвали в школу. Это было несмываемое пятно на моей репутации, – рассказала актриса. – А все з-за того, что я бросила рюкзак своего одноклассника в унитаз. У нас была какая-то очередная война между мальчиками и девочками. И мы тогда подумали, что это хорошая идея. Я уже не вспомню, почему так поступила. Но, скорее всего, он заслужил.

С того времени скромность и застенчивость Ирины испарились. Ведь в индивидуальном конкурсе азарт полностью захватил девушку, и она даже забыла, что соревнуется с ребенком.

Не пропустите невероятный выпуск «Дети против звезд» в среду в 19:00 на Новом канале.

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