Сергей Притула рассказал, насколько он строгий отец и… ведущий

Дважды папа и ведущий Нового канала Сергей Притула не часто балует своих поклонников снимками детей в соцсетях. Когда же он выставляет фото вместе с дочкой Соломийкой или сыном Дмитрием, изображения набирают много лайков и восхищенных комментариев фанатов. Некоторые засыпают Сергея комплиментами, что он идеальный папа. Хотя ведущий себя таким не считает. К сыну, как и к дочери, он достаточно требователен.

– Строгість залежить не від ґендеру, а від поведінки, – рассказал Сергей Притула. – Коли Дмитрові було два роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливіший – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими.

Сергей Притула нажил себе врага на шоу «Дети против звезд»

Кстати, Сергей Притула не только строгий папа, но и ведущий. Что он и продемонстрировал на съемках программы Нового канала «Дети против звезд».

– Деякі діти, адаптувавшись на майданчику, почувалися так вільно і впевнено, що забували про субординацію, – говорит Сергей. – Я до дітей на «ви» звертаюся, вони на «ти»… Іноді дітлахи страждали на синдром вседозволеності, що існує в їхніх сім’ях. Доводилося пояснювати, що я не мама й не тато. Мені на голову не вилізеш.

При этом он прекрасно ладил с маленькими участниками шоу, что умиляло всю съемочную группу.

– Іноді траплялися випадки, коли наші маленькі герої дуже засмучувались від того, що програли у якомусь раунді чи у грі загалом. Тоді доводилось вимикати режим «ведучий» і вмикати режим «чужих дітей не буває», – признался Сергей Притула. – Бо ніщо так не крає серце, як дитячі сльози. Тоді десь обіймеш, десь щось підбадьорююче скажеш, десь розсмішиш – і далі до зйомок!

«Дети против звезд» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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