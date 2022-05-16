Андрей Бедняков предположил, почему у россиян такая ненависть к Мариуполю

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» также рассказал о собственных наблюдениях относительно жителей его родного города за последние восемь лет

Все мы болеем душой за Мариуполь! За город-герой, который из последних сил держит оборону. Ведущий шоу «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Он предположил, почему русские с такой ненавистью и жестокостью относятся к этому городу и его жителям.

– Наверное, во-первых, город не покорился в 2014 году. Его освободили от образования тех самопровозглашенных формирований, которые пытались сделать Мариуполь частью этих «республик», – считает телеведущий. – Во-вторых, «Азов». Для них это как какая-то «красная тряпка». И в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию.

Андрей Бедняков проследил много изменений в мыслях мариупольцев, произошедших за последние восемь лет.

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– Я лично видел, сколько людей изменилось за это время, – рассказал Бедняков в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им туда присоединиться, а потом постепенно изменил свое мнение. Сначала никто ничего не понимал, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят. Это я говорю о своих знакомых, соседях. Таких людей хватало.

С особыми трепетом и гордостью Бедняков говорит о молодежи города.

– С 2015-2016 годов столько молодых людей в городе начали носить чехлы для мобильных телефонов с гербом или флагом Украины. Я в жизни столько не видел, – говорит Андрей. – Однажды зашел в клуб, который тогда как раз открывался, и там было очень много молодежи. И, наверное, у каждого второго на чехле телефона – символика Украины. Я был в шоке. Не мог себе такого представить. И это так здорово!