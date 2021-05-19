Влад Яма – о нелогичном поступке

Интересный факт хореограф рассказал за кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал

Сделать что-то, а только потом подумать. От этой жизненной закономерности не застрахован никто. За кулисами интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» (Новый канал) украинские знаменитости делились собственными нелогичными поступками. Хореограф и танцор Влад Яма вспомнил, как из-за неосмотрительности «влетел» на кругленькую сумму.

– Как-то перед крупной покупкой мне нужно было поменять довольно немаленькую сумму долларов, – говорит Яма. – Я заехал в самый первый обменник, который попался на глаза. Признаюсь, было очень страшно, но я это сделал. И вот по пути к своей машине, буквально в 50 метрах от меня, заметил еще один обменник с гораздо лучшим курсом. В конце посчитал, что за пять минут потерял около двух тысяч долларов.

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На этом истории, которые объединяют алогичность и деньги, у хореографа не закончились.

– Была у меня еще очень нелогичная покупка – обувь на выпускной вечер в школе, – рассказывает Влад. – В конце одиннадцатого класса мы с родителями пошли на рынок и нашли нереально крутые замшевые туфли. Я понимал, что они мне маловаты, но не устоял. Ведь были очень красивые! Понятно, что в течение выпускного я очень натер ноги. И, кстати, потом со слезами на глазах надевал их еще много раз. Все потому, что просто стеснялся признаться родителям, что обувь маловата.

А логично ли мыслил Влад Яма со своим коллегой Евгением Котом в шоу «Где логика?» и обыграли ли мужчины женскую команду – Юлию Санину и Алену Шоптенко? Смотрите на сайте и на YouTube Нового канала.