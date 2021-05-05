Снежана Бабкина – о воспитании

Жена известного музыканта приоткрыла завесу семейной жизни и общения с детьми

У звездной четы Сергея и Снежаны Бабкиных – трое детей. Они воспитывают двух сыновей – Артура и Елисея – и дочь Веселину. За кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, Снежана рассказала, какие основные ценности они закладывают в своих потомков.

– Внимательность, уважение к друг другу и к старшим, а также умение «не напрягать» – это три основные ценности, – говорит жена Сергея Бабкина. – Мы стараемся делать так, чтобы дети сами доходили до того, что им нужно сделать. Не говорим им «надо», а стараемся дать внутреннюю свободу. Делаем это, чтобы не сломать их внутренний стержень, который очень важен в будущем. Когда человек делает что-то против своей воли, то может попадать в сложные ситуации. Поэтому умение отстоять себя и свое мнение мы закладываем в детей с детства.

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Снежана Бабкина признается, что понятия «злой» и «добрый» полицейский у них нет.

– Пока немного чувствуется такое: девочки – к папе, мальчики – к маме, – признается женщина. – Дочка быстрее идет рассказывать секреты Сергею, а сын показывает «невест» мне. Ну, это сначала так. А потом все равно обсуждаем все вместе.

Жена Сергея Бабкина рассказывает, что самому старшему сыну, Артуру, сейчас 14 лет, поэтому семья переживает немного сложный период.

– Все произошло как-то очень резко. Буквально за месяц сын стал совершенно другим – и внешне, и внутренне, – говорит Снежана. – Мы с Сергеем сейчас изучаем тему подростковой психологии. Сначала пытались противодействовать ситуации, и сын закрылся. А когда отпустили, дали Артуру чуть больше внутренней свободы, то он сам пришел к успеху. Ходит радостный. А еще у нас вообще нет ссор. Это самое главное в семье.

Смотрите полный выпуск шоу «Где логика?» с семейными парами Бабкиных и Ласточкиных на сайте и на YouTube Нового канала. Свежие противостояния мужской и женской логики включайте каждый вторник в 19:00 в эфире телеканала.