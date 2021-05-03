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Почему Игорь Ласточкин прятался от всей семьи на балконе во время карантина?

Почему Игорь Ласточкин прятался от всей семьи на балконе во время карантина?

Юморист рассказал, как проходили его дни во время первого локдауна

Уже больше года весь мир живет в условиях пандемии коронавируса, а это значит, что многие работают из дому все это время, а некоторые – когда вводят очередной строгий локдаун. Кому-то удалось найти плюсы в том, чтобы работать удаленно, а для кого-то сидеть безвылазно дома стало настоящим испытанием. Среди последних – известный украинский комик Игорь Ласточкин.

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Во время первого локдауна работать удаленно звезде было особенно непросто, ведь его 7-летний сын Радмир тоже остался дома и жаждал внимания папы. Поэтому Игорю Ласточкину пришлось оборудовать импровизированный домашний офис прямо на балконе и иногда там прятаться. Об этом юморист рассказал за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал), показав дурашливое фото с сыном с первого локдауна.

Почему Игорь Ласточкин прятался от всей семьи на балконе во время карантина?

– Это мы с моим ребенком, когда начался первый карантин, и когда никто никуда не выходил. Приходилось работать удаленно. Дома были все! Меня не крыло, крыло вот этого молодого человека (смеется). А я от всей семьи прятался на балконе. Оборудовал себе там все: из коробки от электрического самоката сделал стол и кинул туда кресло-пуф. Каким-то образом это стало самым интересным местом в квартире, как оказалось. Приходил вот этот молодой человек, и мы старались как-то развлечься, чтобы ему было не так скучно. Ведь все уже было построено и собрано, – поделился комик.

Не пропусти выпуск шоу «Где логика?» с Игорем Ласточкиным и его женой Анной уже завтра в 19:00 на Новом канале

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