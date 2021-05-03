Почему Игорь Ласточкин прятался от всей семьи на балконе во время карантина?

Юморист рассказал, как проходили его дни во время первого локдауна

Уже больше года весь мир живет в условиях пандемии коронавируса, а это значит, что многие работают из дому все это время, а некоторые – когда вводят очередной строгий локдаун. Кому-то удалось найти плюсы в том, чтобы работать удаленно, а для кого-то сидеть безвылазно дома стало настоящим испытанием. Среди последних – известный украинский комик Игорь Ласточкин.

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Во время первого локдауна работать удаленно звезде было особенно непросто, ведь его 7-летний сын Радмир тоже остался дома и жаждал внимания папы. Поэтому Игорю Ласточкину пришлось оборудовать импровизированный домашний офис прямо на балконе и иногда там прятаться. Об этом юморист рассказал за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал), показав дурашливое фото с сыном с первого локдауна.

– Это мы с моим ребенком, когда начался первый карантин, и когда никто никуда не выходил. Приходилось работать удаленно. Дома были все! Меня не крыло, крыло вот этого молодого человека (смеется). А я от всей семьи прятался на балконе. Оборудовал себе там все: из коробки от электрического самоката сделал стол и кинул туда кресло-пуф. Каким-то образом это стало самым интересным местом в квартире, как оказалось. Приходил вот этот молодой человек, и мы старались как-то развлечься, чтобы ему было не так скучно. Ведь все уже было построено и собрано, – поделился комик.

Не пропусти выпуск шоу «Где логика?» с Игорем Ласточкиным и его женой Анной уже завтра в 19:00 на Новом канале