Григорий Решетник – о начале телевизионной карьеры

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) телеведущий рассказал о своих первых съемках

На известного украинского телеведущего Григория Решетняк равняется молодежь, которая мечтает работать на телевидении. Но мало кто знает, как он начинал свою карьеру. За кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, телеведущий признался, как проходили его первые съемки.

– Когда я был студентом, то обязательно ходил на разные съемки. Мы с одногруппниками очень радовались, если нас брали в массовку в клипы или какие-то развлекательные программы, – рассказывает Григорий. – Помню, что на съемках одного из клипов случилась очень смешная ситуация. Я знал, что после определенной команды режиссера (что-то вроде «начали» или «массовка») нужно выбегать на свою позицию. А до этого всегда была еще команда «мотор» для главного участника видеоработы – певца. И я всегда путал эти моменты и бежал на свое место после первого же сигнала. Получалось, что на съемочной площадке еще до исполнителя появлялся я. Самым первым. Это было забавно, ведь повторялось трижды, если не больше. Потом мне, наконец, объяснили, что моя команда не «мотор», а что-то другое. Все вокруг смеялись, но мне уже тогда очень хотелось быть на первых ролях. Сейчас это сбылось, и на съемках команда «мотор» звучит для меня.

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Курьезы случались и на первых телевизионных кастингах. Их у Решетника было множество.

– Как-то мне нужно было спокойно прочитать какое-то письмо, – вспоминает Григорий. – Поскольку в университете я учился актерскому мастерству, то погрузился в тот текст так, что начал плакать на кастинге. Конечно, очень переигрывал, поэтому режиссерская группа смеялась, а не плакала со мной.

Сейчас телеведущий уже имеет огромный опыт, поэтому работает четко. Но без курьезов тоже не обходится. Правда, теперь они не из-за него.

– Как-то у нас была запланирована съемка на острове Маврикий. Мы застали очень плохую погоду, поэтому отложили съемку на несколько дней и просто отдыхали, – рассказывает ведущий. – Тогда я полюбил свою профессию еще больше. Еще когда-то снимали в Лондоне. Что-то тоже не успевали из-за погоды, поэтому остались дольше. Так в моей профессии минусы быстро превращаются в плюсы.

Выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» с Григорием Решетником, Валерием Ославским, Надеждой Мейхер и Надеждой Матвеевой Новый канал покажет уже сегодня, 27 апреля, в 19:00. Не пропустите напряженную борьбу мужской и женской логики!