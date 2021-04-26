Надежда Мейхер показала фото со студенческих лет

Артистка вспомнила, как выглядела во время учебы в училище

Украинская певица и актриса Надя Мейхер вошла в отечественный шоу-бизнес в достаточно юном возрасте. Уже в 18 лет она стала участницей группы «ВИА Гра», а потому фактически со «школьной скамьи» попала на большую сцену. Всем сразу пришлась по душе яркая внешность девушки и ее прекрасный голос.

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Но как Надежда Мейхер выглядела в юности? Перед шоу «Где логика?» (Новый канал) звезда решила поностальгировать и показала фото со времен своей учебы на факультете музыкального воспитания и хореографии.

– Это фотография 98-го года. Тогда училась в Хмельницком педагогическом училище. И тут я на праздновании Нового года. Мне 16 лет, – поделилась певица.

Узнать в этой девочке Надежду Мейхер можно, но точно не сразу. А тебе удалось найти нашу звезду?

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с Надеждой Мейхер уже в этот вторник в 19:00 на Новом канале