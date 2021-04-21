Леся Никитюк заставила Диму Кадная подписаться на свой Instagram

Артист наконец зафолловил звезду Нового канала

Instagram ведущей шоу «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» Леси Никитюк уже имеет более 3,5 миллиона фолловеров. Но, как оказалось во время диджитал-игры «В приват к звезде» перед шоу «Где логика?», среди миллионов обожателей прекрасной звезды до недавнего времени не было солиста группы KADNAY Димы Кадная. Во время съемок Леся Никитюк буквально заставила певца подписаться на нее в Instagram.

– Я на тебя подписан, а ты на меня нет. Но ничего страшного – сначала утверждал Дима.

Но выяснилось, что это была абсолютная ложь, и Кадная нет среди фолловеров Леси, а она просто отвечает на такое взаимностью.

– Я отписалась от тебя, потому что ты меня не лайкаешь и ничего не комментируешь. Я тебя постоянно лайкала, а ты меня не лайкаешь принципиально. Может, чтобы никто не спалил, что ты меня лайкаешь, – предположила ведущая Нового канала.

Тогда Дима Каднай решил проверить, кто из них двоих прав, и полез искать Лесю Никитюк среди своих подписчиков. Тогда правда и открылась. Но певец поспешил исправить ситуацию, подписавшись на Лесю и лайкнув ее фоточку.

– Уже так лайкают фоточки, что даже палец болит. До этого момента вообще настолько много не лайкал. А теперь Леся каждое утро слепит, а вечером светит с ленты моего Instagram, – прокомментировал новую подписку Дима Каднай.

Не пропусти новые выпуски шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале