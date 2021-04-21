Участники группы KADNAY признались, что их привело в музыку

Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко рассказали секреты прошлого за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Украинские знаменитости продолжают делиться интересными логичными-нелогичными фактами из личной жизни. На этот раз признаниями удивляли участники интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» (Новый канал) группа KADNAY – Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко.

– Самый нелогичный поступок в моей жизни – это пойти учиться профессии программиста, – признается Дмитрий Каднай. – Помню, тогда это было престижно, и я на это повелся. Быстренько все поняв, сместил свой приоритет на творчество и участие в театре, который был в моем учебном заведении. Именно благодаря этому получил красный диплом.

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Самый нелогичный поступок Филиппа Коляденко был в детстве.

– Как-то я попросил маму подарить на Новый год гитару. Просто хотелось похвастаться перед ребятами в лагере, где я отдыхал каждое лето, – признается парень. – Но так сложилось, что больше туда не поехал, поэтому никому не смог открыть свой талант. Но именно из-за этих попыток быть интересным сверстникам я пришел к тому, что музыка стала моей жизнью.

Смотрите полный выпуск шоу «Где логика?» с Милой Еремеевой, Лесей Никитюк и группой KADNAY – Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие противостояния мужской и женской логики включайте каждый вторник в 19:00 в эфире телеканала!