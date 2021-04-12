Как Слава Каминская познакомила сына и дочь с украинским метро (ФОТО)

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) звезда рассказала, как открыла для детей метрополитен

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно начала сольную карьеру после распада группы «НеАнгелы», эксклюзивно показала, как еще до карантина познакомила своих маленьких сына и дочку с метро. 5 мая 2019 года звездная мама решила, что пора и ее детям спуститься в украинскую подземку. Для Леонарда и Лауры это стало настоящим приключением.

– Я иногда знакомлю детей с чем-то новым. И они никогда не были в метро. Не всегда получится ездить на маминой машине, поэтому пусть знают. Обожаю запах метро, подумала, что им понравится, так и вышло. У детей было счастье! – поделилась Слава Каминская.

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Радость радостью, но знакомство с метро не обошлось для детей и без слез. Но это не испортило общего впечатления о подземке.

– Когда мы заходили в поезд, у Лауры между вагоном и перроном застряла нога, кроссовок упал. Она так кричала, ведь это был ее любимый кроссовок. Затем нам сказали: «Вернитесь, тетя вам достанет», – вспомнила певица.

А пока до метро доступ закрыт, оставайся дома и включай новый выпуск шоу «Где логика?» со Славой Каминской уже в этот вторник в 19:00 на Новом канале