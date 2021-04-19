Леся Никитюк попробовала вино от Анджелины Джоли и Брэда Питта

Звезда Нового канала поделилась впечатлениями об алкоголе от мировых селебритиз

Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» Леся Никитюк чего только не пробовала за время своих безумных тревел-проектов. Но иногда в руки знаменитости попадают деликатесы от других селебрити, порой даже мировых. Так, например, в диджитал-игре «В приват к звезде» перед шоу «Где логика?» Леся Никитюк призналась, что ей удалось продегустировать вино от Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Во время диджитал-игры участнику группы KADNAY Диме Каднаю удалось назвать дату, за которую Леся нашла фото приятного вечера за бокалом вина.

– У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр. Я люблю выпить, закусить, надушиться и пойти в клуб, – пошутила ведущая Нового канала, а затем добавила. – Смотри, как выглядит вино из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу презентовали эту бутылку. Это Miraval.

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И хотя у Леси Никитюк оказалось вино от мировых звезд, девушке оно совершенно не зашло. Оказалось, что ведущей презентовали только полбутылки напитка, а, значит, кому-то оно тоже не очень понравилось.

В 2011 году голливудская пара приобрела поместье Miraval площадью 500 гектаров. Они превратили его в винодельню. Кстати, именно там в 2014 году была сыграна долгожданная свадьба. В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили в продажу свои первые 6 тысяч бутылок Miraval Rosé 2012, которые были распроданы всего за пять часов.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с Лесей Никитюк во вторник в 19:00 на Новом канале