Как привить ребенку правильные ценности: ТОП-5 советов от Аллы Костромичевой

Супермодель поделилась принципами, с помощью которых растит сына

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева старается воспитывать своего пятилетнего сына Сальваторе, прививая ему важные человеческие ценности. Звезда Нового канала всячески пытается дать мальчику как можно более полную картину мира даже в столь юном возрасте. После шоу «Где логика?» Алла Костромичева поделилась своими ТОП-5 советами в качестве мамы.

1. Я всегда спрашиваю мнение ребенка. Что он хочет, что он думает. И если у меня есть такая возможность, всегда реализую тот вариант, который выберет сын. Например, куда пойти или чем заняться. Таким образом пытаюсь научить его прислушиваться к себе и своим желаниям.

2. Мне бы хотелось, чтобы он вырос с более широкими рамками нормы, свободным от стереотипов. Поэтому, например, я всегда говорю, что это нормально, если он хочет поиграть с куклой или какой-то мальчик играет с куклой на детской площадке. Постоянно объясняю ему, что так тоже может быть, и это выбор человека.

3. Я пытаюсь воспитать джентльмена. Всегда прошу сына подать руку или придержать дверь, чтобы он был внимателен к другим людям. Мне кажется, что это очень важное качество – проявление заботы о других.

ТОП-3 книги из личной библиотеки Аллы Костромичевой

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4. Я всегда стараюсь отвечать на вопросы очень исчерпывающе. Например, если он что-то спрашивает о бетономешалке, рассказываю, что она крутиться, потому что раствор быстро застывает, и если его погрузить в обычный грузовик, он быстро испортится. Я рассказываю ему даже больше, чем он спрашивает, чтобы расширить кругозор и поделиться всеми знаниями, которые у меня есть, даже если понимаю, что на данном этапе он не способен их понять. Недавно сын спрашивал у меня, что такое проценты, когда телефон садится. Это для него пока сложно, но мне нравится делиться знаниями.

5. У меня есть и антиправило. Мне кажется, что все дети развиваются по-разному, и не нужно их подгонять под шаблонный подход в садике. Например, сейчас преподаватель мне говорит, что у Сальве, в отличие от других детей, не очень хорошо получается и нет большого желания писать свои имя и фамилию. Я к этому отношусь спокойно, ведь мне важнее, что сын в пять лет обладает многими другими знаниями. Все равно он научится писать, и это не обязательно должно происходить в такой-то год в такой-то месяц лишь потому, что все дети так учат.

В прошлом выпуске шоу «Где логика?» Алле Костромичевой и Соне Плакидюк удалось доказать, что женская логика рулит. А кто же победит в следующий раз – мужчины или женщины – смотри каждый вторник в 20:00 на Новом канале