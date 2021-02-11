Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Участник Improv Live Show (Новый канал) Вова Шумко славится своим крутым юмором и прикольчиками. Именно поэтому он с легкостью может устроить настоящий день рождения своему псу Джонни. Об этом Шумко рассказал Алле Костромичевой в диджитал-игре «В приват к звезде» на шоу «Где логика?»

Как оказалось, 25 октября домашнему любимцу импровизатора исполнилось четыре года, и Вова решил забабахать праздник. Он пригласил гостей в свой дом, развесил по деревьям распечатанные фото с Джонни, одел на собачку праздничную шляпу и даже собрал букет из его любимых лакомств.

– Мы хотели собрать друзей и устроить барбекю. Это был мангал, шашлык, сосисочки, мяско – все, что любит Джонни. Ну и хот-дог пати! Приготовили разные виды сосисок и булочек, поэтому каждый мог сделать себе уникальный хот-дог. Четыре года назад я подарил Джонни своей жене на 14 февраля. У Ани с детства были разные собачки, она их очень любит. Поэтому подумал, что нужно подарить ей щенка. Чтобы нам не было грустно, и чтобы Аня помнила о детстве, – поделился Вова Шумко.

Video: «Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Video: «Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Просмотрев фото и видео с торжества, Алла Костромичева была поражена и со смехом прокомментировала увиденное:

– У моего сына недавно пятилетие было, и то не так пафосно!

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Встречай премьеру второго сезона Improv Live Show с Вовой Шумко уже 23 марта в 20:00 на Новом канале