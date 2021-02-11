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«Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Участник Improv Live Show (Новый канал) Вова Шумко славится своим крутым юмором и прикольчиками. Именно поэтому он с легкостью может устроить настоящий день рождения своему псу Джонни. Об этом Шумко рассказал Алле Костромичевой в диджитал-игре «В приват к звезде» на шоу «Где логика?»

Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Как оказалось, 25 октября домашнему любимцу импровизатора исполнилось четыре года, и Вова решил забабахать праздник. Он пригласил гостей в свой дом, развесил по деревьям распечатанные фото с Джонни, одел на собачку праздничную шляпу и даже собрал букет из его любимых лакомств.

– Мы хотели собрать друзей и устроить барбекю. Это был мангал, шашлык, сосисочки, мяско – все, что любит Джонни. Ну и хот-дог пати! Приготовили разные виды сосисок и булочек, поэтому каждый мог сделать себе уникальный хот-дог. Четыре года назад я подарил Джонни своей жене на 14 февраля. У Ани с детства были разные собачки, она их очень любит. Поэтому подумал, что нужно подарить ей щенка. Чтобы нам не было грустно, и чтобы Аня помнила о детстве, – поделился Вова Шумко.

Video: «Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Video: «Мангал, шашлык, сосисочки, мяско»: Вова Шумко устроил день рождения своему псу

Импровизатор организовал домашнему любимцу селебрейшн не хуже своего

Просмотрев фото и видео с торжества, Алла Костромичева была поражена и со смехом прокомментировала увиденное:

– У моего сына недавно пятилетие было, и то не так пафосно!

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