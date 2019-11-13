В селе Сеньковка произойдут кардинальные изменения в сериале Будиночок на щастя 2 сезон 29 серия от 13.11.2019 на сайте Нового канала.

За завтраком Вася и Люба затеют спор: кто трудится больше – Маша или Макс? Вася будет доказывать, что девушка никогда не справится с работой на ферме, а Любаня – что Макс и дня не продержится в салоне красоты. В ситкоме Будиночок на щастя 2019 молодая пара поменяется местами, чтобы выяснить, кто из них круче.

Но не только им придется побывать в шкуре друг друга, но и Васе с Любой. Сможет ли женщина целый день лежать на диване и пить водку? И как ее ленивый супруг справится с домашними обязанностями? Смотри в сериале Будиночок на щастя 2 сезон 29 серия от 13.11.2019 на сайте Нового канала.

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