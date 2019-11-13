Как проходят первые приготовления к свадьбе Маруси и Назара, смотри прямо сейчас в ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 28 серия от 13.11.2019 на сайте Нового канала.

Городские замашки Маши повлияли и на простушку Марусю. Теперь девушка хочет богатую и красивую свадьбу, а не дешевую деревенскую. Но где взять на нее деньги Назару и его родителям? В сериале Будиночок на щастя 2019 ты увидишь, на что способны отцы ради счастья своих детей.

Макс как ответственный руководитель принимает решение застраховать всех своих рабочих от производственных травм. И Вася воспринимает это как возможность заработать на бракосочетание сыну. Какой очередной странный план придумает Василий, и что из этого получится, смотри в ситкоме Будиночок на щастя 2 сезон 28 серия от 13.11.2019.

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